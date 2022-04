Amsterdam Pirates blijft in het spoor van HCAW in hoofdklasse honkbal

Amsterdam Pirates heeft in de hoofdklasse honkbal geen spaan heel gelaten van Storks. In drie wedstrijden kregen de Amsterdammers slechts twee punten tegen. Donderdag werd met 13-1 gewonnen, gisteren met 11-1 en vandaag met 9-0. De ploeg van coach Ronald Jaarsma blijft daardoor in het spoor van koploper HCAW.

De trein van HCAW dendert maar door. De honkballers uit Bussum slachtten Quick vandaag met 12-0 en waren eerder deze speelweek al met 6-2 en 6-1 te sterk. RCH verloor deze week de eerste twee wedstrijden van Twins Oosterhout, maar wonnen vandaag met 3-2. Hoofddorp Pioniers had in alle drie de wedstrijden vrij weinig in te brengen tegen Neptunus.

In de hoofdklasse gaat HCAW aan kop en is na negen wedstrijden nog zonder puntenverlies. Amsterdam Pirates volgt met drie punten minder. RCH bekleedt de vijfde plaats met acht punten uit negen wedstrijden. DSS/Kinheim, dat deze week niet in actie kwam, staat onderaan en is nog puntloos.

Uitslagen hoofdklasse:

Hoofddorp Pioniers - Neptunus 3-13

Storks - Amsterdam Pirates 0-9

Quick Amersfoort - HCAW 0-12

RCH - Twins Oosterhout 3-2

Neptunus - Hoofddorp Pioniers 12-5

HCAW - Quick Amersfoort 6-2

Amsterdam Pirates - Storks 11-1

Twins Oosterhout - RCH 5-4



Hoofddorp Pioniers - Neptunus 1-14

Quick Amersfoort - HCAW 1-6

RCH - Twins Oosterhout 0-6

Storks - Amsterdam Pirates 1-13