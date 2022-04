HCAW fier aan kop in hoofdklasse dankzij zesde zege op rij

In alle drie de wedstrijden gaf HCAW weinig punten weg tegen DSS/Kinheim. De Bussummers wonnen met 6-2, 11-6 en 6-1. DSS/Kinheim wacht daardoor nog altijd op de eerste overwinning en staat puntloos onderaan in de hoofdklasse.

Amsterdam Pirates, dat vorige week verrassend verloor van RCH, had het in de eerste wedstrijd lastig met Quick Amersfoort (8-8). In het weekend werden wel twee overwinningen geboekt (5-3 en 11-5), waardoor Pirates in het spoor van HCAW blijft. De Amsterdammers hebben nu negen punten uit zes wedstrijden. RCH, dat twee keer won van Storks, staat als promovendus kanp op de vijfde plaats met zes punten uit zes wedstrijden.

Uitslagen hoofdklasse:

DSS/Kinheim - HCAW 2-6

Hoofddorp Pioniers - Twins Oosterhout 2-2

Quick Amersfoort - Amsterdam Pirates 8-8

RCH - Storks 6-8

HCAW - DSS/Kinheim 11-6

Amsterdam Pirates - Quick Amersfoort 5-3

Storks - RCH 1-9

Twins Oosterhout - Hoofddorp Pioniers 4-2

Hoofddorp Pioniers - Twins Oosterhout 0-7

DSS/Kinheim - HCAW 1-6

Quick Amersfoort - Amsterdam Pirates 5-11

RCH - Storks 10-3