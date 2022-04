Stuntploeg RCH kleineert Pirates met recordinning tot 'lachertje van de hoofdklasse'

De landskampioen Amsterdam Pirates onderging gisteravond een pijnlijke nederlaag (18-24). Promovendus RCH uit Heemstede sloeg hard toe in de zevende inning met 23 (!) punten. Dat betekent de meeste punten ooit in één inning in de hoofdklasse. "Dit mag niet door blijven sudderen", zegt Pirates-coach Ronald Jaarsma.

RCH had echter in de eerste zes innings tegen Pirates weinig te vertellen. "We speelden echt als de kampioen van Nederland", zegt Ronald Jaarsma, die een ongelukkige vuurdoop als coach van Pirates beleefde. "We waren aanvallend en verdedigend zeer overheersend. Dan hoef je nog maar drie nullen te maken en dan heb je de buit binnen." Bij RCH waren ze op dat moment vooral bezig met de schade te beperken. "Het is verloren zaak tegen de landskampioen", dacht Ties van der Beeke van RCH. "We hadden het eigenlijk al opgegeven. Voor iedereen was het een halve training geworden."

Met de 18-1 voorsprong op zak begonnen zij aan de laatste inning van de avond. "Onze pitcher Angela kon de wedstrijd niet uitgooien, waarna er drie verschillende pitchers op het honk plaatsnamen", kijkt Jaarsma terug op de zevende inning. "Met die stand hadden we ruimte om wat dingen te proberen. Dan is de vraag in hoeverre je alle armen gaat gebruiken, die we dit weekend ook nog nodig hebben. Toen was het al te laat. Het bloeden was niet te stoppen. Het is voor mij vooral een klap omdat we eerst een performance kunnen brengen die zo sterk is en dat we vervolgens alle records in negatieve zin verbreken."

Pitcherprobleem

De desastreuze inning, waarin liefst zestien keer vier wijd werd gegooid en acht honkslagen tegen werden gescoord, legde ook het probleem bij Pirates bloot. Pitchers Tom de Blok en Mike Groen zijn geblesseerd, Donny Breek is zoekende naar zijn vorm en Connor Prins maakte zijn debuut in de hoofdklasse. "We wisten dit probleem van tevoren. In het begin van het seizoen hadden we een probleem met de pitching ingecalculeerd." Uiteindelijk duurde de inning ruim een uur en werden meer dan honderd ballen gegooid.