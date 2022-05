Actiepartij: van zelfgeknutselde verkiezingsposters tot eerste lokale partij in coalitie

Van verkiezingsposters gemaakt op een doek tot een serieuze coalitiepartner. Actiepartij Haarlem is de eerste lokale politieke partij in Haarlem die mee gaat regeren. Een mooie stap voor de partij die haar oorsprong heeft in de krakers- en kunstenaarsscene.

Actiepartij is volwassen geworden - NH Nieuws

Zo'n zestien jaar geleden werd Remko Trompetter gebeld door Sjaak Vrugt. Of Trompetter Vrugt kon helpen bij het opzetten van een politieke partij. Dat leek Remko Trompetter wel wat. "Ik had eerder al geholpen met het oprichten van de lokale SP in Haarlem dus ik had wat politieke ervaring", zegt Trompetter in het fractiekantoor van de partij. "In die beginjaren bestond de partij uit een actiegroep en een actielijst. De lijst was de politieke tak, de acties werden uitgevoerd door de actiegroep."

Acties Er werd bijvoorbeeld actiegevoerd rond de woningbouw op het Scheepmakersdijk en jaren later heeft onder andere Trompetter er samen met Groenlinks voor gezorgd dat de Oerkap (stadsstrand aan rand van het centrum. Red.) kon blijven. "Ook voerden we actie bij het Beahuis & BloemenhoveKliniek op de grens tussen Heemstede en Haarlem", vervolgt Trompetter. "Daar stonden anti-abortusdemonstranden vrouwen die een belangrijke keuze in hun leven moeten maken te hinderen, daar hebben wij actie tegen gevoerd." Oprichter Vrugt Oprichter van de Actiepartij Sjaak Vrugt haalde in 2002 landelijk het nieuws toen hij als protest tegen het huwelijk van de toenmalige Prins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta een zakje met verf tegen de gouden koets had gegooid. "Dat was inderdaad Vrugt", zegt Trompetter. "Zo'n actie kan natuurlijk, al deed hij dat wel voordat deze partij bestond. Kijk, zelf ben ik eens in mijn blote kont naar de sociale dienst gegaan omdat mijn uitkering werd gekort." Tekst gaat door onder de foto.

Sjaak Vrugt op een oude verkiezingsposter - Michael van der Putten/NH Media/Haarlem105

Inmiddels is niet alleen de partij volwassen geworden, ook de leden zijn ouder. "We doen niet meer onze konten tegen de kribbe. De acties van de partij moeten iets bijdragen en positief zijn." Na tien jaar trekken aan de partij is Vrugt inmiddels niet meer betrokken. Na een aantal jaren Gertjan Hulster als fractievoorzitter hebben gehad, is dat nu Danny van Leeuwen. "De partij heeft een ontwikkeling doorgemaakt, maar we hebben het ook altijd zelf moeten doen met beperkte middelen. We hebben veel creatieve mensen die het beste voor de stad willen. Dat we nu in de coalitie zitten is een heel mooie stap voor ons."