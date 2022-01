Het stadsstrand van Haarlem blijft, maar (bijna) alles wordt anders bij de Oerkap

Bijna een jaar geleden besloot de gemeenteraad van Haarlem om de oude Drijfriemenfabriek te verkopen aan de eigenaren van het naastgelegen stadsstrand de Oerkap. Voor zo'n 350.000 euro. Tijd om dus eens te kijken of er al wat meer bekend is over de nieuwe plannen met het pand. En wat blijkt, die liegen er niet om.

Eigenaren Inger Stam, Jules Zuidgeest en Robin Ruben hebben onlangs hun grootse plannen ingeleverd bij de gemeente. Nu is het wachten op groen licht om ze ook werkelijk uit te kunnen gaan voeren. Wie erg gehecht is aan het huidige onderkomen van de Oerkap, kan er nog één zomer van genieten. Daarna wordt het gesloopt en maakt het plaats voor een veel grotere en duurzamere versie van wat het nu is. Voor de zomer- én voortaan ook de wintermaanden.

De naastgelegen Drijfriemenfabriek wordt nu deels gebruikt als opslag van de Oerkap, er is een grote werkplaats en er repeteren bandjes. De gemeente stelde bij de verkoop van de fabriek wel aan aantal voorwaarden, onder andere dat het gemeentelijk monument gerestaureerd zal worden. En dat gaat ook als eerste gebeuren, direct na afsluiting van het zomerseizoen. "We gaan het van top tot teen, tot en met de funderingen aan toe, mooier en duurzamer maken", aldus Inger.

"Het huidige pand is helemaal op. We hadden het zelf gebouwd met onder meer steigerhout en bedoeld voor zo'n 2 á 3 jaar", vertelt Inger. "We zitten er nu 13 jaar, dus je kunt je voorstellen dat het aardig lekt en tocht door alle kieren."

Het achterste gedeelte van de Drijfriemenfabriek, langs de Harmenjansweg, blijft een creatieve broedplaats, opgedeeld in drie verdiepingen. Bands kunnen er repeteren en opnemen, er komen flexplekken voor creatievelingen en bovenin kan straks een vergaderzaal worden gehuurd.

Geen zorgen over morgen

Uiteindelijk is het doel om in 2025 alle werkzaamheden af te ronden. "Het is nogal een onderneming, maar we hebben er ontzettend veel zin in. We zorgen er dus eerst voor dat het pand stevig staat en dan gaan we daarna het horecagedeelte doen, want daar moeten we het geld gaan verdienen", aldus Inger.

De verkoop van de fabriek kreeg geen unanieme steun binnen de raad. Sommige partijen vonden dat de wethouder het pand voor 'een schijntje' had verkocht aan de Oerkap. Bij de verkoop is daarom wel afgesproken dat de Oerkap de omzetcijfers moet delen met de gemeente. Als die over een paar jaar boven een bepaald bedrag uitkomen, dan zou er nog een nabetaling kunnen volgen.

Hoewel de horeca het op het moment natuurlijk zwaar heeft vanwege de coronamaatregelen, maken de drie eigenaren van De Oerkap zich niet zo druk over de toekomst. "Misschien klinkt het naïef, maar we proberen ons niet heel erg te laten leiden door angsten en gevaren." Ze kunnen qua financiering ook een beroep doen op leningen bij het Restauratiefonds en de provincie.

Tekst gaat door onder de foto.