Water besparen kan iedereen, vindt Koos: "Al met een paar tientjes en twee handen"

Toen Koos Brouwers een paar jaar geleden zijn huis in Wijdenes kocht, was hij nog niet zo met milieu bezig. Maar na een tijd groeide zijn besef dat je daar als individu op kleine schaal iets aan kunt doen. Sindsdien heeft hij een waterton, een sedem dak en speciale afvoerroosters in zijn tuin. "Ik denk aan mijn kinderen die straks ook nog een fatsoenlijke wereld moeten hebben", zegt Koos in zijn achtertuin.

Deze tuin lijkt op een zonnige lentedag een ontploffing van groen, en dat is dan nog maar één van de waterbesparende maatregelen die Koos eigenhandig heeft gefixt. Hij trof het huis aan met een achtertuin vol betonplaten, maar daar is niets meer van te zien. Eén plaat heeft hij laten liggen als fundering voor zijn schuurtje, maar de rest heeft plaatsgemaakt voor vruchtbare aarde die het regenwater kan opnemen. Afvoerputje Koos geeft toe dat het idee om het waterbeheer in de tuin van zijn nieuwe huis aan te pakken niet alleen vanwege milieuredenen ontstond, maar ook werd ingegeven door eigenbelang. Het huis dat hij kocht staat iets lager dan de huizen in de buurt, dus het water loopt niet vanzelf weg. Koos heeft een achtergrond in het rioolbeheer, dus het afvoeren van water is zijn vak.

Toch realiseerde hij zich dat alleen afvoeren niet voldoende was en eigenlijk nogal zonde. Hij ging dus op zoek naar maatregelen om op kleine schaal waterberging toe te passen. Trots laat hij het resultaat zien: speciale gootjes die verbonden zijn met een onderaards reservoir gevuld met grind. Het water stroomt niet de tuin in, maar wordt met een vertraging teruggevoerd in de grond. Even verderop staat zijn waterton een groot vierkant gevaarte van plastic waar een kubieke meter regenwater in kan worden bewaard. "Gekocht, voor een paar tientjes, van een bevriende boer uit de buurt", vertelt Brouwers. Groen afdakje Maar het meest trots is Koos nog op het groene, waterabsorberende dakje van zijn haardhoutopslag. Met een strook bouwdoek, een paar zakken korrels en een vrachtje sedemplantjes heeft hij het dakje zelf in elkaar geknutseld. En dat ziet er ook nog eens heel gezellig uit vanuit de hoger gelegen slaapkamer. Tekst gaat door.

De aanpassingen van Koos zijn slechts een paar voorbeelden van eenvoudige, goedkope doe-het-zelf maatregelen die een enorme waterbesparing opleveren als ze op grote schaal zouden worden toegepast. WatZr Koos is via zijn werk bij de gemeente betrokken geraakt bij de campagne 'WatZr'. Deze campagne is een initiatief van 'Samen blauwgroen', een samenwerkingsorganisatie van 28 gemeenten, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waterleidingbedrijf PWN en de provincie Noord-Holland. WatZr stimuleert duurzaam watergebruik door particulieren. Op de website van deze club vind je een zee aan tips om op een duurzame manier met water om te gaan. Als je je aanmeldt kun je een regenwatervriendelijke remake van je tuin winnen.