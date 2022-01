Expeditie Noord-Holland: "Water besparen in je tuin? Verborgen parel ligt op het dak!"

Door klimaatverandering wordt in onze provincie steeds beter nagedacht over hoe we omgaan met het kostbare drinkwater. Door opwarming van de aarde zien wetenschappers steeds vaker periodes van droogtes en pieken in de buien. Welke invloed heeft dit op de voorraad drinkwater in Noord-Holland? En wat kunnen we als inwoners zelf doen om water te besparen in ons huishouden én de tuin? Presentator Koen Bugter zoekt het uit in de achtste aflevering van Expeditie Noord-Holland.

Niet iedereen weet dit: maar liefst 70% van het drinkwater in Noord-Holland komt uit het IJsselmeer. Het wordt gezuiverd en gaat vervolgens via een buizensysteem en leidingen naar onze huizen.

Koen Zuurbier is strategisch adviseur van het drinkwaterbedrijf PWN en hij legt uit dat de klimaatverandering hem zorgen baart. "Als het lang droog is gaat het IJsselmeer er ook onder lijden. Dan komt er minder water vanuit de IJssel en de Rijn. Op dat moment gaat de kwaliteit en ook de beschikbaarheid achteruit. In 2018, tijdens een grote droogte, werd het water te zout om drinkwater van te maken. Dit jaar was het omgekeerd. Het water was zoet, maar ook heel veel. Er stroomden ook veel mee door de hevige neerslag in Duitsland. In Limburg zagen we hetzelfde."

Bekken

De klimaatverandering wordt door PWN goed in de gaten gehouden en er wordt rekening gehouden met eventuele tekorten. "Daarom hebben we hier in Andijk vlak aan het IJsselmeer zogenaamde bekken, een voorraad van water om drinkwater van te maken. Op het moment dat de kwaliteit van het water slecht is, hebben we nog deze voorraad. Maar dit is voor de toekomst niet genoeg, dus we verkennen om de bekken te vergroten door een extra schil om de bestaande bekken heen te plaatsen in het IJsselmeer. Dat is een forse ingreep. Dat zijn we nog met de mensen die hier in Andijk wonen aan het bespreken."

In Heemskerk stond het in juli 2014 blank door een hevige piekbui. Christiaan Leerlooijer is beleidsadviseur voor de gemeente en hij voert op verschillende plekken stresstesten uit om zo te zien waar de zwakke plekken zitten als het heel hard regent. "Zo kunnen we daarna op die plekken maatregelen uitproberen om het regen op te vangen. Bijvoorbeeld door een waterbergende weg aan te leggen. Zo zien we dat waterdruppels gemakkelijker kunnen infiltreren naar de bodem. Zo hebben we ook groene parkeervakken waar water makkelijk doorheen kan zakken."

Klimaatbestendige achtertuin

Het is ook mogelijk om je eigen achtertuin klimaatbestendig te maken. In Zuidoostbeemster heeft een hoveniersbedrijf een schoolvoorbeeld aangelegd. Televisie-hovenier Bram Engberts is razend enthousiast als ambassadeur voor de groene leefomgeving. "Mensen denken bij klimaatbestendig dat ze dan hun brandnetels moeten laten groeien of aan alleen maar gras in de tuin. Maar tegels kunnen ook. De natuur is het mooiste, maar het kan niet altijd. Het moet ook functioneel en mensen willen kunnen genieten", weet Engberts. "Mensen willen lekker op een terras kunnen zitten. Dus we proberen we altijd een tussenweg te zoeken."

De planten in een klimaatbestendige tuin zijn volgens Engberts bewust van inlandse teelt en zo biologisch mogelijk. "In deze tuin is altijd wat te zien met groene elementen, siergras en wat zaden die de vogels lekker vinden. Dit wordt een tuin waar altijd wat te vinden is voor wat hier rond kruipt, zoals bijvoorbeeld een egel."

"De verborgen parel ligt op het dak", vervolgt Engberts. Het overgrote deel van het regenwater wordt hier opgenomen door het groene dak gemaakt van Sedum, ookwel vetkruid genoemd. Dat is een plant die niet veel aandacht nodig heeft.

"Mensen komen het verzoek: 'ik wil een leuke tuin'. En als we dan nadenken hoe we hem inrichten, dan kunnen we echt het verschil maken. Want 60 procent van de bebouwde oppervlakte is in particulier bezit," aldus tuinexpert Engberts.