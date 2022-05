Historische locomotief speelde cruciale rol in de bevrijding: "Het is een vergeten hoofdstuk"

Het was vlak na D-day toen de 21 ton wegende diesellocomotief door de geallieerden per schip op het strand van het Franse Normandië werd afgeleverd. De trein speelde vervolgens een belangrijke rol in de bevrijding van Nederland. "Deze locomotief zorgde voor de bevoorrading van de troepen die aan het vechten waren", zo vertelt Hans Altena van Stichting 162. "Zodoende speelde de trein een cruciale rol in de bevrijding."

Na de oorlog werd de locomotief in gebruik genomen door de NS die het in 1941 in Engeland vervaardigde treinstel uiteindelijk afdankt. Het is in 1997 als Stichting 162 de dieselloc in het vizier krijgt en de leden 'm helemaal opknappen. Volgens Altena verkeert de trein inmiddels weer in fabrieksstaat en loopt 'ie weer als een zonnetje. De locomotief is te zien in het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep.