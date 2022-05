Oekraïense lekkernijen op Blaricumse bevrijdingsdag: 'We willen iets terugdoen'

Eén van de Oekraïners die heeft meegebakken is de 32-jarige Margaryta. Samen met haar twee kinderen, Kiril van 13 en Vadim van 10, is ze vanuit de grote stad Mykolaiv in het kleine Eemnes terecht gekomen. "We zijn erg dankbaar voor de mensen en hoe we zijn opgevangen", vertelt ze terwijl ze een Indische saté aan het eten is. Met hun bakwerk willen ze iets terugdoen voor de bewoners in de omgeving.

Gisteren Waren de dames die druk bezig zijn in de kraam ook aanwezig bij de dodenherdenking in Blaricum. "Dat was erg emotioneel", zegt Margaryta. Met de oorlog die woedt in haar thuisland is het nog een beetje raar om een dodenherdenking en bevrijdingsdag mee te maken in Nederland. "Maar we vieren zeker mee."