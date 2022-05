Het bevrijdingsvuur brandt in IJmuiden: "Vrijheid is niet vanzelfsprekend"

Al rennend wordt het bevrijdingsvuur IJmuiden binnengebracht. Dit jaar staat de verbinding tussen jong en oud centraal bij bevrijdingsdag. "Jaren terug konden we ons nog beroepen op de oude veteranen", vertelt Peter Hamersma van het Comité 4/5 mei Velsen, maar daar zijn er steeds minder van.

Bevrijdingsdag on tour in IJmuiden - NH Nieuws

"Zij hebben mee gevochten in de oorlogen, hadden hun verhalen en konden die vertellen", vertelt Hamersma daarover. "Wat we nu doen is heel veel verhalen verzamelen, maar ook uitdragen aan jongeren wat het thema vrijheid betekent."

Dat lijkt een oudere bezoeker wel een goed idee. "Als die jongeren zich meer verdiepen in geschiedenis en aardrijkskunde en rekenen, dan komen ze veel verder dan dat ze nu zijn", merkt hij op "Ze zijn nu alleen maar aan het appen."

De locoburgemeester steekt het bevrijdingsvuur aan en daarna trekt de stoet weer verder. "Van IJmuiden gaan we naar Velsen-Noord, dan gaan we weer naar Santpoort-Zuid en eindigen uiteindelijk in Santpoort-Noord", vertelt Hamersma.

Oekraïne

Hoewel de vrijheid vandaag wordt gevierd, wordt er ook stilgestaan bij de situatie in Oekraïne. "Vrijheid is niet vanzelfsprekend en dat weten we nu maar al te goed", vertelt een bezoeker. "Dat moet je koesteren en er… ja, voor vechten. Hoewel ik vechten een beetje een verkeerd woord vind."