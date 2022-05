Amstelveense en Aalsmeerse hardlopers brengen bevrijdingsvuur naar Amstelland

Het bevrijdingsvuur is vanochtend aangekomen in Aalsmeer en Amstelveen. Het vuur werd rond middernacht in Wageningen ontstoken door de Britse oorlogsveteraan Harry Rawlings. Daarna startten vele hardlopers met een estafette van meer dan tachtig kilometer richting de eigen gemeente.

Vanwege de corona-uitbraak kon de traditionele vrijheidsestafette de afgelopen twee jaare niet worden gelopen. Maar elk nadeel heeft z'n voordel. "Zelfs in coronatijd kon je met z'n tweeën hardlopen. We hebben veel met tweetallen getraind, dus we zijn helemaal op en top in vorm", vertelt een van de enthousiaste lopers van AV Startbaan.

Ook een Aalsmeers hardloopteam bracht het bevrijdingsvuur richting de eigen gemeente. Burgemeester Gido Oude Kotte was zelf een van de sportieve deelnemers: "Ik vind het erg leuk om te doen. Gelukkig loop ik niet alleen vanavond. We lopen met een mooi team en iedereen heeft z'n 'eigen portie' kilometers die-ie mag lopen. Ik ga de eerste twee kilometers even de kat uit de boom kijken hoe het gaat. Want 's nachts lopen is echt wel anders," zegt de burgemeester voorzichtig.

Door de oorlog in Oekraïne is de loop voor veel deelnemers extra beladen. "Het is ter ere van iedereen die in welke oorlog dan ook heeft gevochten voor onze vrijheid", besluit een van de Aalsmeerse deelnemers voordat zij met de fakkel de donkere nacht intrekt.