Veel stille tochten en ceremonies in de regio Alkmaar: hier kan je vanavond herdenken

Regio Alkmaar herdenkt vandaag alle oorlogsslachtoffers die hebben gestreden voor vrijheid. Voor het eerst in twee jaar kan dit weer met de gebruikelijke ceremonies en toeschouwers. Hieronder lees je waar in jouw buurt - letterlijk - wordt stilgestaan bij slachtoffers van oorlog en geweld.

De herdenking in Alkmaar wordt vanaf 19.00 uur live uitgezonden door mediapartner Streekstad Centraal. Dit is op televisie te volgen via Ziggo kanaal 42 en KPN kanaal 1504. Ook is het live te streamen bij Streekstad Centraal en NH Nieuws.

In de Grote Kerk in De Rijp wordt vanaf 18.30 uur een bijeenkomst gehouden. Het begint met orgelspel van organist Jan Pronk. Verder houdt de wethouder een toespraak en geven leerlingen van basisscholen De Balein en De Vinckhuysen voordrachten. Om 19.45 uur vertrekt de stille tocht naar de oorlogsgraven op de Rooms Katholieke begraafplaats, waar een krans wordt gelegd.

Vanuit Stompetoren vertrekt om 19.50 uur een stille tocht vanuit Grand Café Stompehoeve naar het monument bij de kerk aan de Noordervaart. Om 20.00 uur worden hier twee minuten stilte gehouden, gevolgd door het Wilhelmus en de kranslegging. Schermers Fanfare verzorgt de muziek. In de kerk houdt de wethouder een toespraak, gevolgd door bijdragen van basisschool De Wiekslag. Ook spreekt Leen Spaans over verzetsheldin Truus Wijsmuller, met als thema 'Vluchten in tijd van oorlog'.

In Oudorp vertrekt om 19.20 uur de stille tocht vanaf de R.K. Kerk aan de Herenweg in Oudorp naar het monument aan de Bovenweg in Sint-Pancras. Tijdens de herdenkingsceremonie leggen wethouder Nils Langedijk gemeente Dijk en Waard en wethouder Robert te Beest gemeente Alkmaar een krans.

Het thema van de Nationale Herdenking is dit keer 'Vrijheid in verbondenheid'. Daarmee bedoelt het Nationaal Comité dat onze vrijheid 'onlosmakelijk is verbonden met de vrijheid van de ander'. "De oorlog in Oekraïne toont aan hoe kwetsbaar vrijheid is en hoe belangrijk het is om oorlogsslachtoffers te herdenken en het belang van vrijheid en democratie te benadrukken", aldus het Comité.

Bergen

In de Bergense Ruïnekerk wordt vanaf 18.30 uur een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Er is muziek en jeugdambassadeurs van de Historische Vereniging houden een voordracht. Ook houdt burgemeester Lars Voskuil en vertelt Naomi Stern het verhaal van een Bergenaar.

De herdenkingsdienst duurt tot 19.30 uur. Daarna volgt de stille tocht van het terrein van de Ruïnekerk naar de militaire begraafplaats aan de Kerkedijk. Op de begraafplaats vindt de krans- en bloemlegging plaats

In Egmond aan Zee is de herdenking in de Protestantse Kerk. In Egmond aan den Hoef wordt de herdenking gehouden in de Alacoque Kerk. De herdenking daar wordt muzikaal omlijst door muziekvereniging Lamoraal van Egmont. Tot slot vindt de herdenking in Egmond-Binnen plaats in de Abdijkerk, met medewerking van muziekvereniging Eensgezindheid. De herdenkingen beginnen om 19.00 uur en aansluitend worden kransen gelegd.

Voor Schoorl, Groet en Camperduin is er op 4 mei om 19.00 uur een plechtigheid op de Algemene Begraafplaats van Schoorl bij de vier oorlogsgraven. Op het monument voor de weggevoerde joden wordt een steentje gelegd; een oud-Joods gebruik om overledenen te eren. Na de bijeenkomst start om 19.45 uur een stille tocht naar het Oorlogsmonument Zijpersluis. Bij het monument worden na de 2 minuten stilte om 20.00 uur, kransen en bloemen gelegd.

Castricum

In Castricum wordt vanaf 18.15 uur een oecumenische viering gehouden in de Dorpskerk, geleid door pastor Ron Hopman. Tijdens deze bijeenkomst worden de namen genoemd van de oorlogsslachtoffers uit Castricum en die van een groep Joodse mensen die in Castricum verbleven tussen 1940 en 1945 en op transport werden gesteld naar vernietigingskampen.

Aansluitend kunnen bezoekers bloemen neerleggen op de oorlogsgraven op het kerkhof naast de Dorpskerk. Daarna kunnen zij meelopen in de stille tocht naar het monument op de grens van Castricum en Limmen.

