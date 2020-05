Aangepaste dodenherdenking: thuis het volkslied zingen en kransleggingen zonder publiek

ALKMAAR - In verband met de coronamaatregelen wordt er dit jaar op 4 mei een alternatieve dodenherdenking georganiseerd. Het vieren van 75 jaar vrijheid op 5 mei staat in schril contrast met de ingevoerde vrijheidsinperkingen. Het herdenken doen we dit jaar thuis op de bank. Toch zijn er binnen de regio genoeg bijeenkomsten zonder publiek georganiseerd.

NH Nieuws

Alkmaar Burgemeester Bruinooge zal met zijn echtgenote Elly Bruinooge bij de monumenten in Alkmaar, De Rijp/Noordeinde en Stompetoren een krans neerleggen. Daarna volgt een korte ceremonie waarbij een lid van het 4 mei Comité aanwezig zal zijn. De burgemeester richt zich tijdens de herdenkingsrede tot alle Alkmaarders. Deze wordt uitgezonden op Alkmaar Centraal, voor de nationale herdenking. Alle andere evenementen met publiek in het teken van 75 jaar vrijheid, zijn uitgesteld of afgelast. Namens het college van Alkmaar is wethouder Paul Verbruggen aanwezig bij het monument aan de Bovenweg in Sint Pancras. Tijdens de herdenkingsceremonie leggen burgemeester Leontien Kompier en wethouder Ad Jongenelen van Langedijk samen met wethouder Paul Verbruggen een krans. De uitzending is op 4 mei van 17:45 tot 19:00 uur te zien op het televisiekanaal en het Youtubekanaal van HALStad Centraal en de Facebookpagina van Alkmaar Centraal.

Bergen In de gemeente Bergen gaan alleen de herdenkingen door in de Egmonden, in aangepaste vorm en op een ander tijdstip. Zo kan iedereen om 20.00 uur naar de Nationale Herdenking en toespraak van Koning Willem-Alexander in Amsterdam op televisie kijken. Burgemeester Peter Rehwinkel legt een krans bij het vernieuwde monument in Egmond aan Zee, wethouder Erik Bekkering legt bloemen in Egmond-Binnen en wethouder Klaas Valkering in Egmond aan den Hoef - zonder publiek. Aanwezig zijn een vertegenwoordiger van het 4 mei Comité en een trompettist op afstand. Castricum Om 10.00 uur zal burgemeester Toon Mans een krans leggen bij de oorlogsgraven op de begraafplaats bij de Dorpskerk in Castricum. Hij wordt daarbij geassisteerd door Miel van der Velde namens de Oorlogsgravenstichting. Vervolgens wordt een herinneringssteentje gelegd bij het Joodse monument op het pleintje naast het Oude Raadhuis, waarna de burgemeester te voet verder gaat richting de Pancratiuskerk voor een kranslegging. Afsluitend volgt een plechtigheid bij het Monument van de Gevallenen onder muzikale begeleiding van Muziekvereniging Emergo, waarbij twee schoolkinderen een gedicht zullen voorlezen en 2 minuten stilte zal worden gehouden. Om 12.00 uur zal de burgemeester met twee veteranen bloemen leggen bij de oorlogsgraven bij de protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan in Limmen, waarna een kort nawoord van de burgemeester volgt. Om 13.00 uur zijn wethouders Paul Slettenhaar en Ron de Haan aanwezig bij het Vredessymbool in Akersloot voor een kranslegging. Ook zijn hierbij twee veteranen, twee leden van de dorpsraad en organisator van de 4 mei herdenking Ton Dekker aanwezig. Wethouder Slettenhaar of wethouder de Haan zal een kort nawoord geven.

Heerhugowaard De jaarlijkse herdenkingen in Heerhugowaard op 4 mei vinden in aangepaste vorm plaats op de Dreef en bij het vrouwenmonument aan de Oosttangent. Burgemeester Bert Blase legt bij beide monumenten een krans samen met vertegenwoordigers van het plaatselijke 4 en 5 mei comité. Van beide momenten worden opnames gemaakt. Daarnaast zal de burgemeester een toespraak op video inspreken. Beide opnames worden op 4 mei om 19.30 uur online gezet op de website van de gemeente Heerhugowaard en de gemeentelijke Facebookpagina. Om op Bevrijdingsdag toch stil te staan bij de viering van de vrijheid zal ook in Heerhugowaard het bevrijdingsvuur ontstoken worden. De burgemeester zal dit met een vertegenwoordiger van de vrijheidslopers van Hera doen. Ook dit wordt gefilmd en op 5 mei online gezet. Heiloo Burgemeester Hans Romeyn legt op 4 mei zonder publiek een krans bij het monument 'De Man van Vught' aan Frederika’s Hof. Er is dit jaar geen stille tocht. De kranslegging en toespraak van de burgemeester zijn te zien om 19.00 uur via de Facebookpagina van de gemeente, Beat FM (Ziggo Kanaal 49) en de website van de Uitkijkpost. Dit is voorafgaand aan de toespraak door koning Willem-Alexander om 20.00 uur. “In mijn toespraak zal ik oproepen om naar de toespraak van de koning te kijken. Ik hoop dat deze woorden ons met elkaar verbinden in deze bijzondere tijd - maar ook daarna", aldus burgemeester Romeyn. Langedijk De kranslegging bij monument ‘De Stier’ vindt plaats zonder publiek. Burgemeester Kompier houdt een toespraak die om 19.00 uur wordt uitgezonden op de gemeentelijke Facebookpagina en op de website van de gemeente Langedijk. Vlag hele dag halfstok De Nederlandse vlag hangt dit jaar 4 mei de hele dag van zonsopgang tot zonsondergang halfstok. Zo kan er, ondanks de coronamaatregelen, toch uitgebreid vanuit huis worden stilgestaan bij de Dodenherdenking. Alle evenementen op 5 mei zijn landelijk, dus ook in de regio Alkmaar, afgelast.