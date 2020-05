Castricumse scouts leggen herdenkingssteentjes voor dodenherdenking

Door de coronamaatregelen konden de honderden gekleurde steentjes met namen van oorlogsslachtoffers niet bij het plaatselijke oorlogsmonument bij het Pad van de Mensenrechten/Provincialeweg worden gelegd. Daarom deden de Castricumse scouts dat bij de vlaggenmast bij hun eigen clubhuis.

"Heel jammer dat we daar niet terecht konden, maar we hebben er begrip voor", reageert Floortje Kehl van de Castricumse scoutingvereniging. "De gemeente staat het niet toe omdat er mogelijk te veel mensen bijeen zouden komen. We hebben de steentjes daarom bij ons clubhuis De Riethorst gelegd."

Ook de scouts in Limmen doen mee aan de steentjes-actie. Zij hebben hun steentjes wél bij het monument gelegd op een rustig moment aan het einde van de middag.