Oscar Romero trots op oud-leerlinge S10: "Ze was anders dan andere leerlingen"

In het NH-programma Culture Club blikt oud-conrector Arnoud Lansdaal terug op één de honderden, misschien wel duizenden leerlingen die voorbij zag komen: Stien den Hollander. De zangeres, die komende dinsdag ons land mag vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Turijn, betrad in 2015 de middelbare school in Hoorn.

Stien kampte regelmatig met psychische problemen, zoals depressies. "We wisten dat ze af en toe uit kon vallen. Maar omdat we daar als school vertrouwd mee waren, durfde ik haar die kans wel te geven."

Eigen plannetje

"Ze was als leerling duidelijk anders dan de meeste andere leerlingen. Misschien was ze ook al wat verder in haar geestelijke ontwikkeling. Ze stond er een beetje naast, zou je kunnen zeggen. Ze werd geaccepteerd, maar trok niet veel met vrienden of vriendinnen op. Ze trok haar eigen plannetje."

Meer contact zocht ze met docenten. Zo liet ze aan een lerares Duits een zelfgemaakt liedje horen. "'En mijn artiestennaam is S10', voegde ze er aan toe. Dat was in de derde klas."

Trots

Lansdaal is 'zeer trots' op zijn pupil, die in korte tijd is uitgegroeid tot artiest van internationale allure. Een oud-leerling van 'de Oscar' bij het Eurovisie Songfestival. "Ze heeft haar kansen fantastisch gepakt. Dat heeft ze heel goed gedaan. En wie weet wat de toekomst nog brengt."

S10 staat op dinsdag 10 mei in de halve finale van het Eurovisie Songfestival in het Italiaanse Turijn, met het nummer De Diepte. De finale is op zaterdag 14 mei.