Westend speelt musical in Sportcentrum: "Jeeps op de padelbanen"

Dit weekend speelde musicalvereniging Westend deel twee uit hun tweeluik 'Stil Verzet'. De musical had al twee jaar geleden gespeeld moeten worden. Toen het na verplaatsing druk was in de schouwburg, week Westend uit naar Sportcentrum Hoorn. Een kans om het oorlogsverhaal te versterken met echte voertuigen. Tijdens het verhaal − gebaseerd op waargebeurde feiten uit de Tweede Wereldoorlog − reden de Jeeps en motoren langs de padelbaan. Verslaggever Sander Huisman ging langs bij een technische doorloop.

In de hal wordt nog weleens een concert gegeven, maar een theatervoorstelling op de tennisbaan komt niet zo vaak voor. De padelkooien van het sportcentrum werden gebruikt als kleedruimte en waren dit weekend voor even een orkestbak. Dat alles om de grote groep acteurs en zangers van musicalvereniging Westend uit Blokker een plek te geven. De gigantische speelvloer was dit weekend de plek voor de spelers, de vele decors, en dus ook van een aantal voertuigen. Artikel gaat verder onder de foto:

Westend speel 'Stil Verzet' in Sportcentrum Hoorn - Sander Huisman / WEEFF

Dewi Koppes geeft een rondleiding achter de schermen. Ze vertelt over de verhaallijn van de musical die speciaal voor Westend werd geschreven. Eén van de gebeurtenissen uit WOII in Hoorn die in deze productie verwerkt zijn, is het verhaal van de kappersmoord. Verzetslieden vermoorden een Duitse militair die bij de kapper zat. Als wraak werden er meerdere mannen gefusilleerd op het Kerkplein. Ook de vier handen die in de binnenstad van Hoorn staan en elk een ander thema symboliseren zijn in de voorstelling verwerkt.