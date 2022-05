Terugkijken: NH Sport van maandag 2 mei

In Noord-Holland barst het van de voetbalderby's. De IJmondse clash tussen DEM Beverwijk en ADO '20 uit Heemskerk is er eentje die zeer leeft in de regio. Een reportage daarvan in deze NH Sport, maar ook een samenvatting van het handbalduel Volendam - Lions. En uiteraard een versie Bakkie Pleur. Dit keer over de opvolger van Erik ten Hag.