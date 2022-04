Terugkijken: NH Sport van maandag 18 april

Een terugblik op de bekerfinale van PSV - Ajax zie je in deze uitzending van NH Sport. In de Rotterdamse Kuip verloren de Amsterdammers met 2-1 van de Eindhovenaren. Verder een reportage van de ambitieuze motorcoureur Rob Hartog. De Enkhuizer stapt over naar een nieuwe klasse. En voor de lach reizen we af naar Zandvoort, waar Piet Keur en Barry van Galen twee mooie anekdotes opsommen.