Terugkijken: NH Sport van 28 maart

Een uniek kijkje bij de handballers van Aalsmeer. Zij streden afgelopen weekend voor een ticket naar de finale van de BeNe League. Bij Jong Oranje zit een speler die op 7-jarige leeftijd met de microfoon van NH Sport in de hand op Ajacied Urby Emanuelson afstapte. En hoe verging het de drie Noord-Hollandse ploegen in de Korfbal League. Je ziet het in NH Sport!