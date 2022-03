Terugkijken: NH Sport van 21 maart

In deze NH Sport ruim aandacht voor de Dutch Trampoline Open met in het middelpunt de talentvolle Niamh Slattery uit Heiloo. Verder een lastige klus voor Koog Zaandijk. De korfballers nemen het op tegen koploper PKC. Ook duiken we deze uitzending in de krochten van het Noord-Hollandse amateurvoetbal. De derby tussen Victoria O uit Obdam en het Hensbroekse Apollo.