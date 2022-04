Terugkijken: NH Sport van maandag 11 april

Een reportage van SEW. Het is chaotisch bij de handbalclub uit Nibbixwoud sinds het ontslag van trainer Arthur Langedijk. Dat zie je in deze NH Sport, maar ook een samenvatting van het korfbalduel Koog Zaandijk tegen favoriet Fortuna. De Koogers strijden voor hun laatste kans om een plek in de finale. Verder natuurlijk een vers Bakkie Pleur over de toekomst van Ajax-coach Erik ten Hag.