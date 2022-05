Jolanda onderzoekt en vertelt vergeten verhalen van verzetsstrijders uit Alkmaar

De Alkmaarse Jolanda Jansen (35) doet onderzoek naar de verhalen van verzetshelden uit haar stad. Hun verhalen tekent ze op op haar website Historische Stories. Wat ooit als hobby begon, is inmiddels 'behoorlijk uit de hand gelopen', vertelt ze aan NH Nieuws. "Ik vind het soms ook lastig kiezen, want verdienen ze niet allemaal even veel aandacht?"

Ook zijn zoon Bob van Hilten en Nel Lind zetten hun leven op het spel, om gestrande Britse piloten terug in het Verenigd Koninkrijk te krijgen. Het verhaal bleef in Jolanda's hoofd hangen: "Hoe meer onderzoek ik ernaar deed, hoe interessanter ik het vond."

"Het begon toen ik een paar jaar geleden een artikel schreef voor een lokaal weekblad en interviews hield over Theo van Hilten. Hij was kinderarts en leefde in Alkmaar tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van Hilten speelde een heel belangrijke rol tijdens het verzet en ik dacht alleen maar: wat bijzonder dat ik nog nooit van hem gehoord heb."

Inmiddels heeft ze heel wat andere verzetsstrijders onderzocht. "Soms stuit ik zelf op een verhaal en soms wordt het me aangereikt, dan vertelt iemand dat zijn of haar overgrootvader of oom actief was in het verzet. Ook krijg ik weleens dagboeken of brieven in bruikleen om onderzoek naar te doen."

Geen cijfers, maar persoonlijke verhalen

Het liefst vertelt Jolanda de verhalen achter de persoon. "Ik vertel het verhaal graag op een laagdrempelige manier", aldus de schrijfster. "Niet te veel feiten en jaartallen, maar vanuit persoonlijk perspectief. Begrippen en cijfers zijn goed voor de onderbouwing, maar verhalen blijven gewoon beter hangen."

Een goed voorbeeld van zo’n persoonlijk verhaal is dat van Martinus Niele, vertelt Jolanda. "Ik heb met drie van zijn veertien kinderen gesproken over de manier waarop hij bijdroeg aan het verzet. Ik heb het vervolgens opgeschreven vanuit het perspectief van één van hen. Maar hoe ik hem als persoon heb omschreven, is iets wat bij alle drie terugkomt."

Tekst gaat verder onder de foto: