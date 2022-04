Locatietheater Oorlog aan Zee keert na 14 jaar terug in Bergen: "Angstig actueel"

Na veertien jaar wordt in het najaar het locatietheaterstuk Oorlog aan Zee opnieuw opgevoerd in het centrum van Bergen. Het stuk speelt zich af in de laatste week van de Tweede Wereldoorlog en is gebaseerd op persoonlijke verhalen van Bergenaren die de oorlog meemaakten. Wie het leuk lijkt om mee te doen kan binnenkort op auditie.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren hier Duitse troepen gestationeerd, die de bezette Nederlandse kust moesten verdedigen tegen aanvallen van de geallieerden. Voor veel inwoners van deze dorpen had dit grote gevolgen, zeker toen in 1943 delen van de dorpen werden geëvacueerd.

Het stuk speelt zich af in de laatste week voor de bevrijding en vertelt de persoonlijke verhalen achter de Tweede Wereldoorlog in Bergen, Egmond en Schoorl.

"Oorlog aan Zee kwam voort uit gesprekken met oudere Bergenaren die hun oorlogservaringen deelden", vertelt scriptschrijver Chris Houtman aan NH Nieuws. "Die gesprekken waren indrukwekkend... De geschiedenis komt echt tot leven als je met ooggetuigen spreekt. Het wordt menselijk, invoelbaar en begrijpelijk."

Eén stuk, diverse locaties

Het idee om het verhaal in de laatste week van de oorlog te laten afspelen is gekozen omdat het 'een soort finale' is van verhaallijnen die vijf jaar oud zijn. "In retrospectief kun je aan die persoonlijke geschiedenissen aandacht besteden."

Dat gebeurt vanuit verschillende belevingen: het Duitse perspectief, het NSB-perspectief, het verhaal van een Joodse onderduikfamilie en een familie die actief was in de 'ondergrondse' komen allemaal aan bod. Ook wordt het verhaal vanuit het perspectief van kinderen verteld, waaronder dat van een Joods meisje dat onder een andere identiteit in Bergen woonde.

'Angstig actueel'

Houtman, die de afgelopen jaren meerdere historische romans uitbracht, heeft de scenes van veertien jaar geleden 'grondig herschreven'. "De behoefte om ze te herschrijven kwam voort uit het feit dat ik ook vaardiger ben geworden", zegt Houtman. "De scenes zijn echt beter geworden: een stuk spannender en filmischer."

Een andere reden om te herschrijven was de oorlog in Oekraïne. Want tijdens het stuk wordt gekeken naar de toekomst en gewaarschuwd dat vrijheid en democratie niet als iets vanzelfsprekends mogen worden ervaren. Thema's die nu weer 'angstig actueel' zijn geworden.