Muziekvereniging Wieringerwaard geeft dodenherdenking en Bevrijdingsdag klank

Twee jaar geleden hadden ze, omdat het 75 jaar na het einde van de oorlog was, een groot programma klaargezet. Maar het herdenken en vieren kon door corona niet of amper doorgaan. Uren oefenen leek voor niks geweest. Maar nu pakt Muziekvereniging Wieringerwaard de draad weer op en geven de muzikanten toch twee grote concerten.

"Het worden twee compleet verschillende concerten. 4 mei is echt herdenken, statiger, we werken daarvoor samen met het 4 en 5 mei comité. Na de herdenking op de begraafplaats komen de mensen hier naartoe, deze gymzaal, om een mooi herdenkingsprogramma te volgen", vertelt Tina Drijver van Muziekvereniging Wieringerwaard, "5 mei staat echt in het teken van vieren en vrijheid. Ik denk dat we ons nu allemaal realiseren hoe belangrijk dat is."

Twee jaar terug stond iedereen er ook al klaar voor maar toen kwam dus corona om de hoek kijken en viel alles in het water. "We waren echt vol in de voorbereiding. Het was 2020, 75 jaar na de bevrijding. Het was echt een grote teleurstelling dat het toen niet door kon gaan", vertelt Drijver. "Maar dat het nu, twee jaar later, toch nog kan! We dachten gewoon 'we gaan ervoor.'"

Repetitie

Het was wel weer even zoeken naar elkaar in het orkest. Tijdens corona was oefenen ook een hele opgave omdat je niet met zoveel mensen bij elkaar mocht komen. "Ik moet eerlijk zeggen dat het tijdens de eerste repetitie wel even schrikken was", vertelt Tina Drijver met een lach, "maar je pikt het snel weer op. En hoe dichterbij de datum komt, hoe vaker mensen thuis het instrument ook weer oppakken. We zijn er weer klaar voor."

Het 4 mei concert, na afloop van de dodenherdenking, zal volop in het teken staan van Oekraïne. Dat concert is vrij toegankelijk. Voor het concert op 5 mei, waar ook de Alkmaarse BigBand, zanger Enrico en DJ Berry zullen optreden, is een kaartje nodig. Tina Drijver: "Die zijn er nog volop. Dus kom allemaal en neem je vrienden en vriendinnen mee. Ze zijn te koop via onze website."