Muziekvereniging Wieringerwaard brengt eerbetoon de wijk in tijdens dodenherdenking

WIERINGERWAARD - Een herdenking op een centrale plek was niet mogelijk dus bracht Muziekvereniging Wieringerwaard gisteravond het eerbetoon de wijk in. In groepjes van drie, verspreid over het hele dorp, werden koralen, de Taptoe en natuurlijk het Wilhelmus gespeeld.

"We gaan vandaag 4 mei herdenken maar anders dan anders," vertelt Michiel Drijver van de muziekvereniging, "Vanwege de coronacrisis hebben we een ander idee moeten bedenken. We hebben vijf groepjes van drie gemaakt die spelen vanuit voortuinen. Natuurlijk stemmige muziek."

Bevrijdingsfestival

De vereniging moest zich even aanpassen. Er was eigenlijk een heel programma bedacht rond 4 en 5 mei. "We hadden zelfs een eigen bevrijdingsfestival opgezet met onder andere Tim Akkerman. En voor 4 mei hadden we een herdenkingsconcert gepland. We hadden het eerst uitgesteld tot september maar dat zal allemaal wel pas volgend jaar worden."

Toch wilde de muziekvereniging ook nu een bijdrage doen aan de herdenking. "75 jaar herdenken en vieren vinden we een heel bijzonder item en daar hoort zeker ook muziek bij. Vandaar dat we dachten hoe kan het anders. Nou ja, maximaal drie personen, zo kunnen we toch nog muziek maken en is het overal te horen."