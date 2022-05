Amsterdam Pirates vergooit kans op koppositie tegen hekkensluiter DSS/Kinheim

Amsterdam Pirates heeft opnieuw een slechte beurt gemaakt in de hoofdklasse honkbal. De ploeg van coach Ronald Jaarsma verloor vandaag met 11-3 van hekkensluiter DSS/Kinheim en eerder deze week werd het 15-6 voor de Haarlemmers. Alleen gisteren wisten de Amsterdammers af te rekenen met DSS/Kinheim.

In de drie wedstrijden moest Pirates alle keren veel punten incasseren tegen Kinheim, dat voor deze speelweek nog puntloos was. In drie wedstrijden scoorden de Haarlemmers liefst 33 punten tegen de regerend landskampioen. Na de oorwassing tegen RCH gaf coach Ronald Jaarsma al aan dat hij verwachtte dat het hoge aantal tegentreffers aan het begin van het seizoen het geval zal zijn.

Hoofddorp Pioniers begon stroef tegen Storks (0-4 verlies). De laatste twee wedstrijden scoorden de Hoofddorpers er flink op los met 15-2 en 20-2 overwinningen op Storks. RCH trekt de uitstekende competitiestart verder door, want Quick Amersfoort werd twee keer opzij gezet: 7-0 en 9-2.

Uitslagen hoofdklasse:

Neptunus - Twins 3-2

DSS/Kinheim - Amsterdam Pirates 11-3

Hoofddorp Pioniers - Storks 15-2

Quick Amersfoort - RCH 0-7

Storks - Hoofddorp Pioniers 2-20

Amsterdam Pirates - DSS/Kinheim 10-7

RCH - Quick Amersfoort 6-3

Twins Oosterhout - Neptunus 3-4

Neptunus - Twins n.n.b.

DSS/Kinheim - Amsterdam Pirates 15-6

Hoofddorp Pioniers - Storks 0-4

Quick Amersfoort - RCH 2-9