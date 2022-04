Onbegrip onder ondernemers Wallen over nieuwe maatregelen tegen overlast: "Niet onze schuld"

Nadat de drukte in het gebied rondom de Wallen en de Nieuwmarkt tijdens het paasweekend al even groot was als voor de coronacrisis, kondigde burgemeester Halsema gisteren een aantal nieuwe maatregelen aan om overlast in de buurt in te perken. Komende vrijdag gaan de eerste maatregelen al in: het verkoopverbod van alcohol wordt aangescherpt en de uitbreiding van terrassen moeten worden teruggedraaid. Veel buurtbewoners reageren enthousiast, maar ondernemers zijn er niet blij mee: "Dit is een beschadiging van de Amsterdamse cultuur."

Horecamaatregelen - NH Nieuws

"Opnieuw leggen de snel toenemende bezoekersaantallen, en de overlast die dit met zich meebrengt, een onacceptabele druk op de openbare ruimte en de leefbaarheid op de Wallen", schreef de burgemeester gisteren in haar brief aan de gemeenteraad. De terrassen moeten daarom vanaf komende vrijdag weer terug naar hun oude grootte. "Het moest een keer gebeuren, dus dat dat nu een half jaar eerder dan gepland gebeurt is zo erg nog niet", zegt een voorbijganger op de Nieuwmarkt. Waar minder enthousiast op wordt gereageerd is de aanscherping van het alcoholverbod. Op dit moment mag er in detailhandel, cafetaria’s en slijterijen tot 22.00 uur worden verkocht, maar vanaf vrijdag mag er op donderdag tot en met zondag nog maar tot 16.00 uur alcohol worden verkocht. Een voorbijganger vindt het plan maar niks: "Mijn vriend woont hier twee straten verder. Als we dan 's avonds een wijntje willen drinken, moeten we veel verder lopen om daaraan te komen."

Quote "De mensen die overlast veroorzaken zijn niet onze klanten" Rob van den brom, caFÉ DE ZEEVAART

Maar er zijn ook positieve geluiden, zoals bijvoorbeeld van Els Iping. Zij maakt zich al veel langer hard voor dit probleem, zo loopt ze met buurtbewoners de Wallenwacht om in de avonduren toezicht te houden: "Ik zei het jaren geleden al, dit gaat verkeerd uitpakken. En nu zijn we daar." Ze is blij dat er eindelijk erkenning is. "Er wordt nu toegegeven dat er echt iets moet gebeuren, dat voelt goed. Het is hier een vervuild pretpark geworden." Groepsvorming na sluiting Een mogelijke volgende stap is het beperken van openingstijden voor horecazaken in het gebied. Er zou in het weekend een sluitingstijd van 02.00 uur gelden. Volgens Rob van den Brom van café De Zeevaart een slecht idee. "Alle mensen die hier komen en overlast veroorzaken zijn niet onze klanten. Onze klanten zijn buurtbewoners." Hij denkt dat de overlast op de Wallen dus niet wordt tegengegaan door zo'n maatregel. "Daarbij komen mensen toch wel aan hun drank", zegt een andere horecaondernemer. "Dan staat straks iedereen na de sluitingstijd buiten met ingekochte dranken, net zoals tijdens de avondklok."

Toegangspoortjes De laatste mogelijke stap betreft het terugdringen naar 70 procent van de bezoekersaantallen voor corona. Allereerst wil de burgemeester hiervoor extra handhaving inzetten. Maar als dit nodig is, zouden in het uiterste geval zelfs toegangspoortjes een mogelijkheid zijn. "Dat is toch kolder", vindt een stamgast van het café van Van den Brom, "Dan staan er straks rijen om dit gebied in te komen, dat levert alleen maar meer overlast op." Ook Els Iping heeft hier haar vraagtekens bij. "Het kan ook dat mensen dan nog meer uit hun dak gaan omdat ze denken dat ze in het pretpark zijn." Maar een vrouw die al meer dan vijftig jaar in de stad woont, denkt dat ook dat een prima idee is: "Amsterdam is zo veel meer dan stoned en dronken feest vieren, als dat nodig is kunnen ze het best proberen."