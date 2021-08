'Wallenwacht' spreekt toeristen aan: "Gedraag je!"

Bewoners van de Wallen in Amsterdam hebben een 'Wallenwacht' opgericht om overlastgevende toeristen aan te spreken. Dit weekend ging AT5/NH Amsterdam een nacht op pad met Romeo Hoost, één van de bewoners: "Het is een haat-liefdeverhouding met de toeristen."

Op weekendavonden verzamelt een aantal buurtbewoners zich op de Oudezijds Achterburgwal. Vanuit daar gaan zij in kleine groepjes patrouilleren in de buurt. "Het publiek dat hier plast, braakt en soms poept, spreken we aan", aldus Hoost. Hij woont zelf op de zesde verdieping, maar ondervindt zelfs daar geluidsoverlast. Ook ruikt zijn voordeur 's morgens regelmatig naar plas.

Hoost loopt al zo'n drie jaar in de avonduren rond op de Wallen om de buurt een prettigere omgeving voor de bewoners te maken. Veel buitenlandse toeristen lijken te denken dat de wallen een attractiepark zijn, waar geen mensen wonen. Een Amerikaanse toerist moet bijvoorbeeld behoorlijk wennen aan het idee dat niet alle bewoners van de wallen uitgaan. "Die reputatie proberen wij in te dammen." meldt Hoost.

Niet alleen vervelende toeristen moeten Hoost vrezen: "Als ik zie dat er drugs gepushed worden, ga ik naast de dealer staan. Zo blokkeer ik zijn handel." De politie waarschuwt voor de mogelijke risico's, maar Hoost zegt dat hij door geduldig te zijn de meeste situaties kan deëscaleren.

Gemeente

De 'Wallenwacht' is in het leven geroepen omdat er volgens de bewoners niet voldoende wordt gehandhaafd door de gemeente. "Het is echt niet ons werk, het is het werk van de politie en de handhavers" stelt Hoost: "Gemeente, doe alsjeblieft wat aan de handhaving."