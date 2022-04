Halsema grijpt in op Wallen: vroege sluiting horeca en toegangspoorten worden overwogen

Burgemeester Femke Halsema kondigt vergaande maatregelen aan om de drukte en overlast op het Wallengebied de kop in te drukken. Nu al wordt het alcoholverbod aangescherpt en de vergunningen van de tijdelijke terrasuitbreidingen ingetrokken, maar de stad overweegt ook sluitingstijden voor de horeca in het weekend om 02:00 uur en zelfs toegangspoortjes in het gebied.

Dat schrijft Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Ze noemt de maatregelen een trendbreuk, maar noodzakelijk. "Opnieuw constateren we dat de drukte nóg sneller dan verwacht terugkeert, zoals we dit eerder zagen in de zomer van 2020 en 2021."

Volgens de gemeente waren tijdens het paasweekend de bezoekersaantallen en overlastmeldingen vergelijkbaar met de periode voor corona. "Opnieuw leggen de snel toenemende bezoekersaantallen, en de overlast die dit met zich meebrengt, een onacceptabele druk op de openbare ruimte en de leefbaarheid op de Wallen."

Terrassen

De burgemeester stelt dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn. Volgende week vrijdag, op 6 mei, worden al de tijdelijk vergunde terrasuitbreidingen in een groot deel van de Burgwallen-Oude Zijde en de gehele Nieuwmarkt ingetrokken. Deze vergunningen waren onder voorwaarden verlengd tot eind oktober van dit jaar, maar de gemeente komt hier nu dus op terug. In de vergunningen is daar volgens Halsema ook ruimte voor: deze kunnen worden ingetrokken als de leefbaarheid in de buurt te veel onder druk komt te staan.