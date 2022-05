Buurtbewoners zorgen zelf voor vluchtelingenopvang: "Nu de tijd om in actie te komen"

Het is nog best een wandeling als Rob Sipma en Marja Keller ons het gebouw laten zien waar straks Oekraïense vluchtelingen gehuisvest worden. De bewoners van de Parkstraat in Zaandam zorgden ervoor dat het oude schoolgebouw van Et Buut gebruikt gaat worden als opvang. Op dit moment wordt het pand opgeknapt.

Sipma laat zien dat er nog flink wat moet gebeuren. Zo moeten de mensen binnendoor kunnen als ze willen douchen en daarom moet er nog een wand uit. Daarnaast komt er een ruimte met wasmachines, zodat de klaslokalen als woonruimte kan worden gebruikt.

Het oude schoolgebouw ligt midden tussen verschillende huizen. De bewoner was bang dat het pand gekraakt zou worden en kaartte zijn idee al in een vroeg stadium aan bij de gemeente. "De tranen springen je in de ogen als je de veldbedjes ziet staan in de opvang van Wormer", zegt hij. De opvang waar de vluchtelingen maximaal een paar dagen verblijven is zijn schrikbeeld, hij wil iets beters bieden.

Het proces ging niet al te snel, zegt Sipma. "Het gaat op de wijze waarop ambtenaren gewend zijn te werken. Snel in gemeentetermen is altijd een ander soort snel dan dat we zelf gewend zijn. Het duurde acht weken voordat er groen licht gegeven werd. Vanaf de 26ste is hier het werk begonnen."

Nieuwe buren

Tijdens een informatieavond afgelopen week werd de buurt bijgepraat. Daar hoorde Sipma veel bijval van omwonenden die ook willen helpen. De inrichting wordt voor een deel door de aannemer gerealiseerd en voor een ander deel door de omwonenden zelf. "De gedachte erachter is dat je nieuwe buren krijgt. Deze mensen zullen er niet voor drie weken zitten, maar waarschijnlijk in ieder geval twee jaar. In dit soort tijden moet je mensen welkom heten en niet wegkijken."