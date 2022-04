Frustratie bij Oekraïne-helpers: alles geregeld, maar waar blijven de vluchtelingen?

Alles staat klaar: de bank, een grote tv en bedden. Toch is Irma Bentvelzen inmiddels behoorlijk gefrustreerd. In hele korte tijd vormde ze samen met een groep helpers een bouwval om tot een bewoonbare plek voor Oekraïense vluchtelingen. Ze doen alles zelf en hebben maar één verzoek aan Zaanstad, namelijk om de vluchtelingen te selecteren en te begeleiden. Maar de gemeente geeft niet thuis.

Inmiddels is het huis al drie weken gereed om minimaal acht vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, maar is er van de gemeente Zaanstad nog geen duidelijkheid over de vraag wanneer de eerste vluchtelingen komen.

Even terug in de tijd. Kinderopvang Baloe uit Wormerland koopt het voormalige directeurshuis in Wormerveer om er op termijn een nieuwe afdeling op te richten. Aangezien het lang duurt met het regelen van de juiste vergunningen bedenkt Irma - tot voor kort directeur van de kinderopvang - dat het een prima tijdelijke oplossing kan zijn om hier voor een jaar Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Want er zijn nú plekken nodig.

Van het kastje naar de muur

"In de voorfase zijn we met de gemeente Zaanstad gaan bellen", vertelt Irma. Daar verwijst men haar door naar het Centraal Opvang Asielzoekers (COA). Die stuurt haar weer terug naar Zaanstad. "Daar schoten we niet mee op. Toen hoorde ik dat er in Wormer een coördinator vluchtelingen voor Oekraïne rondliep. Daar heb ik contact mee opgenomen." De coördinator reageert heel enthousiast en vraagt Irma om haar op de hoogte te houden. Die doet dat: het huis is klaar!

