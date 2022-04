Teleurstellend EK voor Noord-Hollandse judoka's: geen medailles behaald

De EK judo in het Bulgaarse Sofia zijn voor de Noord-Hollandse deelnemers teleurstellend verlopen. Heemskerker Frank de Wit kwam zaterdag de tweede ronde niet door, terwijl debutante Pleuni Cornelisse uit Schagen vrijdag in de eerste partij werd uitgeschakeld. Judoka Tornike Tsjakadoea uit Amstelveen verloor in de kwartfinale en de herkansing.

Frank de Wit baalt flink na het verlies in de tweede ronde tegen Giacomo Gamba - Orange Pictures / Nikola Krstic

De Wit (tot 81 kilogram) ontving in de eerste ronde een bye en ging daardoor zonder in actie te komen door naar de tweede ronde. De 26-jarige Heemskerker verloor daarin zaterdag van de Italiaan Giacomo Gamba. Vooraf was de Noord-Hollander favoriet, maar verloor toch in de verlenging door een waza-ari. Tekst gaat verder onder de foto.

Tornike Tsjakadoea in gevecht met Daniel Leutgeb - Orange Pictures / Nikola Krstic

Geen bronzen plak Er was vrijdag iets meer succes voor Tsjakadoea die in actie kwam in de categorie tot 60 kilogram. De judoka uit Amstelveen versloeg in de eerste ronde de Portugees Rodrigo Lopes en in de achtste finales Daniel Leutgeb uit Oostenrijk. Beide partijen won de 25-jarige met waza-ari. De Georgiër Loechoemi Tsjchvimiani bleek in de kwartfinales te sterk, waardoor Tsjakadoea was veroordeeld tot een herkansing voor een bronzen medaille. Daarin verloor de Noord-Hollander op ippon van Balabaj Aghajev uit Azerbeidzjan en greep zo naast brons. Tekst gaat verder onder tweet.

Na een overtuigende en sterke wedstrijd verliest Pleuni Cornelisse door een armklem. Hard gestreden Pleuni 💯



Alle hoop is vandaag nog op Tornike 💪#SamenSterker | #TeamNL pic.twitter.com/scppBJUOC3 — TeamNL🇳🇱 #StandWithUkraine 🇺🇦 (@TeamNLtweets) April 29, 2022

De 22-jarige Cornelisse (tot 57 kilogram) maakte haar debuut op de EK. De Schagense had geen geluk bij haar loting voor de eerste ronde, want ze werd direct gekoppeld aan Daria Bilodid. De Oekraïense pakte afgelopen zomer brons in Tokio op de Olympische Spelen, won twee wereldtitels en was twee keer de beste van Europa. Bilodid versloeg de Noord-Hollandse uiteindelijk via ippon.