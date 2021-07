Judoka Frank de Wit uitgeschakeld in achtste finale op Spelen

De achtste finales betekenen het eindpunt op de Olympische Spelen voor Frank de Wit. De judoka uit Heemskerk verloor in de klasse -81 kilo van de Duitser Dominic Ressel.

De partij ging tot en met het einde gelijk op. Een golden score (verlenging) moest de beslissing brengen in Tokio. De Wit werd door de Duitser op de grond gelegd, maar belandde op zijn billen. De videoscheidsrechter besloot na het bekijken van de beelden echter toch een score (waza-ari) te geven. Daardoor ging Ressel er met de zege vandoor.

Als nummer vijf van de wereld was De Wit op voorhand een serieuze kandidaat voor een medaille. In de eerste ronde was de Heemskerker nog veel te sterk voor Peniamina Percival, de nummer 217 van de wereld. Na een minuut maakte De Wit al korte metten met zijn tegenstander.