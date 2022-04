Vertrekkende Fernandes beleeft teleurstellende avond ondanks treffer

Aan zijn laatste thuiswedstrijd voor Telstar beleefde Rashaan Fernandes weinig plezier. De allrounder scoorde nog wel de enige treffer voor de Velsenaren, maar zag na negentig minuten 1-3 op het scorebord staan voor Jong FC Utrecht. "Zonde hoe we de goals tegen krijgen."

Ondanks treffer veel teleurstelling bij Rashaan Fernandes - NH Nieuws

Het doelpunt van Rashaan Fernandes betekende zijn vierde van het seizoen. Helaas voor hem en Telstar is het slechts voor de statistieken. Symbolisch Net als bij Fernandes was er na afloop ook veel teleurstelling bij Andries Jonker. De trainer vond de nederlaag tegen Jong FC Utrecht symbolisch voor dit seizoen. En de grote vraag is of de confrontatie tegen de Domstedelingen de laatste thuiswedstrijd voor Jonker was. "M'n hoofd staat daar helemaal niet na." Tekst loopt door onder de video.

Andries Jonker laat in het midden of dit z'n laatste thuiswedstrijd was - NH Nieuws

Of Jonker volgend seizoen weer aan het roer staat blijft dus nog in het ongewisse. Wel is duidelijk dat Fernandes deze zomer naar Deventer vertrekt. De multifunctionele speler vervolgt zijn toekomst bij Go Ahead Eagles. Na de wedstrijd bedankte Fernandes het publiek. Drie jaar lang speelde hij in Velsen-Zuid. "Wel jammer eigenlijk." Tekst loopt door onder de video.

Rashaan Fernandes over z'n laatste thuiswedstrijd - NH Nieuws

De laatste speelronde is volgende week vrijdag. Telstar maakt dan de lange reis naar Kerkrade voor het duel met Roda JC.