Rashaan Fernandes verruilt Telstar voor eredivisionist Go Ahead Eagles

Behalve in het doel speelde Rashaan Fernades dit seizoen zo'n beetje op alle posities in het elftal van Telstar. Dat deed hij dusdanig goed dat Go Ahead Eagles hem deze zomer transfervrij overneemt. In Deventer tekent hij een contract tot medio 2025.

In 2019 stapte de oud-Feyenoorder over van FC Twente naar Telstar. Ook toen toonde Go Ahead interesse. Fernandes ontwikkelde zich goed in Velsen-Zuid. In het afgebroken coronaseizoen speelde hij 14 competitiewedstrijden, waarvan 5 in de basis.

Vorig jaar begon hij 19 keer in de basis en noteerde de multifunctionele voetballer 8 invalbeurten. In het huidige seizoen maakte hij in slechts 2 duels géén minuten.