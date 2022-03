Telstar met lege handen terug uit Den Haag

Telstar heeft geen punten overgehouden aan de inhaalwedstrijd tegen ADO Den Haag. De Velsenaren speelden een uitstekende eerste helft, maar verloren het duel in het tweede deel: 2-1. Glynor Plet maakte het enige doelpunt voor Telstar.

Trainer Andries Jonker had zijn winnende formatie van afgelopen vrijdag op twee plaatsen gewijzigd. Achterin mocht Anwar Bensabouh in de basis beginnen, doordat Roscello Vlijter ontbrak vanwege interlandverplichtingen. Yassine Zakir verving Jay Kruiver die op de bank begon.

Telstar deed in de eerste helft voor 4.123 toeschouwers zeker niet onder voor de nummer zeven van de eerste divisie. De eerste grote kans was voor Ozan Kökcü. Hij kreeg de bal van Rashaan Fernandes, maar schoot de bal over de goal van ADO Den Haag-keeper Alessandro Damen.

Miraculeuze misser

In de 28e minuut kon Sven van Doorm alleen op de doelman af, maar Damen hield het hoofd koel en voorkwam met een prima redding de 0-1. Vlak voor rust kreeg Glynor Plet dé kans om zijn ploeg aan de leiding te brengen. De aanvoerder van Telstar slaagde er niet in om de bal op één meter van het doel binnen te tikken. Op miraculeuze wijze trof Plet de lat.

ADO Den Haag, tot dan toe nauwelijks gevaarlijk, kreeg in de slotminuten twee goede kansen via Samy Bourard en Thomas Verheydt, maar in beide gevallen wist de Telstar-verdediging de aanval op het nippertje onschadelijk te maken.

Strafschop

Kort na rust kreeg ADO Den Haag een strafschop. Özgür Aktas en Verheydt hielden elkaar in de zestien vast, waarna arbiter Robin Hensgens naar de stip wees. Dit buitenkansje benutte Verheydt, zijn 22e doelpunt van het seizoen. In de minuten erna kreeg ADO goede kansen om de score te verdubbelen, maar Dhoraso Klas (over) en Verheydt (buitenkant paal) misten, terwijl Koeman jr. redde op een kopbal van Bourard en een afstandsshot van Klas.

In de 82e minuut viel uit het niets de gelijkmaker. Keeper Damen ging onder een voorzet van Zakir door, waarna Giovanni de bal teruglegde op Plet die dit keer van dichtbij wel wist te scoren: 1-1. Voor Plet zijn 75e doelpunt in zijn loopbaan in de eerste divisie.

Slippertje

Amar Catic bezorgde ADO daarna alsnog de overwinning. Hij profiteerde van een slippertje van invaller Delvechio Blackson en schoof de bal vervolgens langs Koeman. Eindstand: 2-1.

Tekst gaat verder onder de tweet.