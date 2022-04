Natuurlijk Noord-Holland: wie heeft die schelpen bij de Noorder IJplas leeggegeten?

Natuur heeft vaak niet meer nodig dan wat land, wat water en vooral rust. In een hoekje tusen de IJ-tunnel, de A8 en het Noordzeekanaal was dat allemaal ruim voorhanden. Dus ontstond rond de Noorder IJplas een bijzonder gebied. Waar grote zeeschepen passeren, de snelweg ronkt en de grote branstoftanks van de Petroleumhavens te zien zijn, kan je ook de nachtegaal horen zingen. We zijn in het Wilde Noorden!

Het Wilde Noorden is de naam van een pas uitgekomen safarigids voor Amsterdam-Noord waar onze gids van vandaag Thijs de Zeeuw aan heeft meegewerkt. "De Noorder IJplas is een grote plas zoet water, pal naast het brakke Noordzeekanaal. Daar is het water dus nog een beetje zout. Heel veel vissen gaan heen en weer tussen brak en zoet, dus dit is een vissenwalhalla!", zegt hij. Daar is helaas niet zo veel van te zien, want we gaan toch maar niet het water in. "Het is echt veel te koud. Dat is goed voor helder water, maar slecht voor zoogdieren zoals wij." Tekst gaat verder.

Gelukkig is er rond de plas veel te zien en heel veel te horen. We zien de grootste en dikste vlieren en meidoorns ooit. "Juist omdat mensen hier niet veel te zoeken hebben, kunnen deze bomen hier zo groot worden." Leeggegeten schelpen Even later staan we voor een raadsel als we aan de oeverkant veel lege schelpen zien liggen. Het zijn uitgegeten exemplaren van de brakwaterstrandschelp. "Dat is van oorsprong een schelp die helemaal niet voorkomt in Europa, maar die van overzee is meegevoerd in het ballastwater van zeeschepen", zegt Thijs. Er liggen er honderden, maar de vraag is wie de schelpen leeg heeft gegeten. Een rat? Een kraai? Tekst gaat verder.

Thijs begint van opwinding ineens te roepen: "Die meerkoet! Die meerkoet!" Even verderop zwemt een meerkoet van ons vandaan. "Ik zag hem net een schelp leegpeuteren. Kijk: hij heeft het vlees van de schelp nog in zijn bek!" Blijkbaar heeft deze slimme vogel ontdekt dat het calorierijke vlees van de schelp hem door de winter heen helpt. En goed ook! We vinden even later een enorme berg schelpen, ruim een meter doorsnee en een dikke meter hoog - de top steekt net boven het water uit. "Mystery solved!" Tekst gaat verder.

Even later horen we nog twee nachtegalen tegen elkaar op zingen en zijn we overtuigd van de pracht van deze natuuroase in het industriële Havengebied van Amsterdam.