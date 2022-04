Natuurlijk Noord-Holland: Het duindorpenlandschap in de Zandvoorste Zuidduinen

Het is er een komen en gaan van mensen die de hond uitlaten. En van aalscholvers, eksters, hommels en, rond mei, ook nachtegalen. De Zuidduinen heeft veel te bieden en is zeldzaam natuurrijk. Als je geluk hebt kan je zelfs damherten spotten!

In een diepe kuil, eigenlijk meer een soort duindalletje, staat water. "Dat was vroeger een duinakkertje", legt boswachter Gerard Scholten uit. "Die had je hier vroeger overal, tientallen zelfs. Men bemestte de arme grond met rotte vis uit zee. De aardappelen die er werden geteeld waren een delicatesse en stonden bekend als duinpieper. Inderdaad, net als de vogel."

Gerard is boswachter van Waternet, de organisatie die de Amsterdamse Waterleidingduinen beheert. En ook de Zuidduinen die pal naast de bebouwing van Zandvoort beginnen. Bekend terrein voor Gerard. "Ik woon drie straten verderop en loop hier vaak. Vroeger nog vaker, toen ik nog een hond had." Het bewijs wordt om de vijf minuten geleverd als iemand Gerard vriendelijk groet. Ze kennen hem allemaal.

Meer dan een hondenuitlaatgebied

Op de suggestie dat de Zuidduinen meer een soort hondenuitlaatgebied is dan een natuurgebied reageert Gerard gekwetst. "Dat zie je toch verkeerd. Als ik bijvoorbeeld mijn plantenkennis wil opkrikken, kom ik hier naar toe. Zeldzame planten komen hier vaker voor dan in de Waterleidingduinen." Gerard verwijst naar de vele damherten die in de AW-duinen veel van de zeldzame planten hebben weggegraasd. Reden waarom de herten op dit moment worden bejaagd.