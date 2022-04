Schaatsteam van Koen Verweij stopt er voorlopig mee

"Wij willen altijd het maximale uit onszelf halen. We doen het niet voor minder. Daarom hebben we op dit moment bewust de keuze gemaakt om de komende jaren niet door te gaan", laat Koen Verweij, oprichter en directeur van Team Worldstream Corendon weten in een persbericht.

De in Alkmaar geboren Verweij gooit dus nog niet helemaal de deur dicht. "We willen niet alleen de volgende generatie op het ijs zijn, maar ook daarbuiten. En daarbij willen we onze verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor moeten we achter de schermen ook de juiste voorwaarden creëren", aldus Verweij.

Wat de 31-jarige Verweij zelf gaat doen is niet bekend. De viervoudig olympische medaillewinnaar wist zich niet te plaatsen voor de Olympische Spelen van Peking afgelopen winter.