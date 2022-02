Dubbel gevoel Koen Verweij bij huldiging Jutta Leerdam: "Zonder blessure sta ik daar ook"

"Het was heel fijn om elkaar weer te zien", zegt Koen Verweij over het weerzien met Jutta Leerdam. De 31-jarige Koedijker zag zijn vriendin zilver winnen op de Olympische Spelen en hij heeft haar een maand moeten missen.

"Je hoeft niet altijd wat te zeggen. Soms is even vasthouden en knuffelen al genoeg", zegt Verweij over het moment dat de twee elkaar zagen. In het Hilton Hotel op Schiphol organiseerde TeamNL een huldiging van alle medaillewinnaars. Daar zat Verweij in de zaal als genodigde en geliefde van Leerdam. "Het duurde lang", lacht Verweij over de huldiging. "Maar het hoort erbij."

De vorige Spelen was Verweij zelf van de partij als schaatser. Deze editie slaagde de sprinter er niet in zich te kwalificeren op het OKT. "Het is zoals het is. Ik had er natuurlijk graag willen staan en Jutta willen supporten. Maar dat is niet aan de orde geweest."