Frans krijgt lintje voor jarenlange hulp aan alleenstaande vrouwen: "Helemaal overdonderd"

De 80-jarige Frans Potemans zat nietsvermoedend in zijn huis in Callantsoog een kopje koffie te drinken met familie. Maar opeens werd er aangebeld en stonden de burgemeester en tientallen vrienden en kennissen opeens op zijn stoep. Wat een normale dinsdag voor hem was, werd een heel speciale dag: hij kreeg een koninklijke onderscheiding.

Frans uit Callantsoog krijgt een koninklijke onderscheiding - NH Nieuws

Frans is namelijk geen onbekende burger in Callantsoog. Al jaren helpt hij alleenstaande, oudere vrouwen die bepaalde klusjes niet zelf meer kunnen uitvoeren. "Hij brengt ze naar het ziekenhuis, doet boodschappen en werkt bij sommigen ook in de tuin", vertelt een buurtgenoot. En die jarenlange inzet wordt vandaag beloond. De aanvraag voor een lintje kwam ook van een aantal vrouwen die geholpen wordt door Frans. "Als er eentje is die het verdiend heeft dan is hij het", zegt de initiatiefneemster. Tekst gaat door onder de video.

Een speciale dag voor Frans uit Callantsoog, hij wordt lid in de Orde van Oranje-Nassau - NH Nieuws

Grote verassing Frans had niet verwacht dat hij vandaag een koninklijke onderscheiding zou krijgen. Zelfs toen de grote bus met de burgemeester aan kwam rijden, ging er nog geen belletje bij hem rinkelen. "Ik ben helemaal overdonderd ervan", vertelt Potemans, "ik zag die bus wel komen, maar dacht dat het voor de buren was." En na de onderscheiding blijft het nog even feest in Callantsoog. Er zijn cadeaus, gebak, live muziek en veel gezelligheid, speciaal voor Frans.

Quote "Ik begrijp hem nog niet, voor mij het het zo normaal wat ik doe" Frans Potemans, lid in de Orde van Oranje-Nassau