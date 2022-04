Krankzinnig gelijkspel met zes goals voor Jong AZ

Zico Buurmeester brak de ban voor Jong AZ op bezoek bij Excelsior. Er kon niet heel lang genoten worden van de voorsprong, want de Rotterdammers kwamen enkele minuten later op gelijke hoogte via Reuven Niemeijer: 1-1. De ploeg van Maarten Martens was het helemaal kwijt, want de gastheren kregen een penalty. Deze werd tegengehouden door Beau Reus.

In de tweede helft versierde Excelsior wederom een strafschop, ook deze werd gemist. Buurmeester zorgde enkele minuten later zelfs voor de Alkmaarse voorsprong: 1-2. Niemeijer scoorde vervolgens de gelijkmaker: 2-2. Een kwartier voor tijd namen de Rotterdammers de leiding via een eigen doelpunt van debutant via Loek Postma. Uiteindelijk kopte Fedde de Jong vijf minuten later de slotgoal tegen de touwen: 3-3.

Opstelling Jong AZ: Reus; Lathouwers, Stam (Postma/46), Velthuis, Kerkez (Engel/46); Koopmeiners (Addai/64), Franken (Reverson/81), Buurmeester; De Jong, Kewal, Allouch (Griffith/64)