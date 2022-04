Boarding begeeft het bij Jong AZ; wedstrijd tegen ADO Den Haag gaat verloren

Het is Jong AZ vanavond niet gelukt om te stunten tegen ADO Den Haag. In Wijdewormer waren de bezoekers met 1-0 te sterk door een doelpunt van Thomas Verheydt. De boarding kon de juichende ADO-fans niet tegenhouden, waardoor de wedstrijd ruim een kwartier blessuretijd kende.

Zeker in de openingsfase was het geen hoogstaande wedstrijd. Naarmate de eerste helft vorderde werd ADO Den Haag steeds sterker. De grootste kansen waren voor Xander Severina en Verheydt. Jong AZ-doelman Sem Westerveld hield beiden van scoren af. Bij het schot van Verheijdt ging de bal via de lat over.

Mexx Meerdink kreeg de beste mogelijkheid voor de thuisploeg. Hij probeerde het van grote afstand, omdat hij keeper Hugo Wentges te ver voor zijn doel zag staan. Zijn schot verraste de doelman maar de bal ging naast.

Doelpunt zorgt voor onderbreking

Na rust werd de druk van ADO Jong AZ te veel. Verheydt kopte in de 67e minuut raak uit een voorzet van ex-Ajacied Ricardo Kishna. De wedstrijd lag daarna tien minuten stil, omdat de boarding het begaf na het juichen van de meegereisde ADO-supporters. Er werden door AZ tijdelijke hekken geplaatst om de fans op afstand te houden.

Door het oponthoud besloot scheidsrechter Robin Gansner veertien minuten blessuretijd toe te knnen. In die extra tijd kregen vooral de Hagenaars kansen. Uiteindelijk werd er in de 106e minuut pas afgefloten.

Jong AZ is de nummer vijftien van de eerste divisie met 38 punten uit 35 duels. ADO Den Haag staat zesde.

Opstelling Jong AZ: Westerveld; Lathouwers, Goes, Koopmeiners, Kerkez (Engel/102); Buurmeester, De Jong, Schouten (Franken/102); Kewal (Van Aken/82), Meerdink (Addai/82, Van Brederode (Allouch/58)