Martens en Jong AZ opnieuw met lege handen: "Niet meedogenloos genoeg"

Niet voor de eerste keer dit seizoen verloor Jong AZ met het minimale verschil een wedstrijd in de eerste divisie. Tegen ADO Den Haag werd met 0-1 verloren en dus stond de ploeg van trainer Maarten Martens opnieuw met lege handen. "Deze partij hadden we niet hoeven te verliezen."

Maarten Martens baalde dat zijn ploeg niet slagvaardig genoeg was in aanvallend opzicht - NH Sport

De nederlaag tegen ADO Den Haag betekende de negentiende verliespartij voor de Alkmaarse talenten dit seizoen. Toch heerst er bij Martens sterk het gevoel dat er uit veel wedstrijden meer gehaald had kunnen worden. "We moeten meedogenloos zijn in het strafschopgebied. Dat hebben we dit seizoen te vaak nagelaten. En ADO is wel meedogenloos en dan winnen ze", aldus Martens.

Groeibriljant

Bij Jong AZ kreeg verdediger Wouter Goes voor de derde keer dit seizoen een basisplaats toebedeeld. Het talent uit de jeugdopleiding van AZ is pas zeventien jaar, maar was een van uitblinkers op het veld. Goes vocht meerdere duels uit met ADO-topscorer Thomas Verheydt en dat ging hem zeer goed af.