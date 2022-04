29-jarige Egmonder aangehouden in onderzoek naar dood Alkmaarse Peter Langenberg

Een 29-jarige man uit Egmond is aangehouden in het onderzoek naar het overlijden van Peter Langenberg (56) uit Alkmaar, die zondag dood werd gevonden in de duinen bij het strand van Egmond aan Zee. Zijn rol wordt nog door de politie onderzocht. Hij zit op dit moment vast en mag met niemand contact hebben.

Na de uitzending van Opsporing Verzocht van afgelopen dinsdag kwamen er tien tips binnen die konden leiden naar de oorzaak van de dood van de Alkmaarder. De politie zond camerabeelden uit van de laatste uren van Langenberg in de bus naar het strand.

'Mannenontmoetingsplek'

Zijn naakte lichaam werd rond 15.30 uur op Paaszondag gevonden in de buurt van een 'mannenontmoetingsplek' in de duinen. Zijn kleding, tas en kniebrace zijn niet teruggevonden. Wel is zijn telefoon bij een plaatselijke boekhandel afgegeven.

De politie riep ook de vinders van de telefoon op om zich te melden. Het is niet duidelijk of dit al is gebeurd. Tips en informatie over zijn kleding, tas en kniebrace zijn bij de politie nog steeds welkom.