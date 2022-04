Buurtbewoners klagen over overlast bij winkelcentrum Hoorn: "McDrive voor cokedealers"

Buurtbewoners van winkelcentrum Grote Beer in Hoorn klagen al tijden over overlast van jongeren. Achter het winkelcentrum in de Grote Waal worden veel drugs verhandeld, geven jongeren geluidsoverlast en worden vrouwen lastiggevallen of nageroepen. De buurtbewoners zijn het zat en willen dat er camera's rondom de Grote Beer geplaatst worden.

Een buurtbewoner vertelt aan de redactie van WEEFF/NH Nieuws dat het 'erg vaak raak is' onder de overkapping achter het winkelcentrum, waar de jongeren rondhangen. Bewoners en bezoekers van omliggende wooncomplexen worden vaak agressief aangesproken.

"Een andere bewoner van een complex naast het winkelcentrum heeft hen eens gevraagd om hun rommel op te ruimen", zegt de man. "Toen hebben ze hem ook agressief benaderd."

Volgens de buurtbewoner gaat het om jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Zij rijden veelal op scooters en in auto's, die geluidsoverlast in de wijk geven. Bij de hangplek wordt veel rommel achtergelaten en graffiti op de muren gespoten.

Bovendien wordt er op deze plaats veel drugs gebruikt en verhandeld door de jongeren. "Het is een soort McDrive voor cokedealers en gebruikers geworden", stelt de buurtbewoner. "Ze rijden af en aan, en zijn soms ook heel snel weer weg."

Cameratoezicht

Diverse omwonenden van het winkelcentrum hebben in de afgelopen tijd de Hoornse politiek benaderd over de overlast. Een aantal raadsleden ging daarom de afgelopen tijd door de buurt om te zien hoe erg de overlast is. Gemeenteraadslid Marieke Rijn heeft een vraag aan het college van burgemeester en wethouders van Hoorn gesteld of het mogelijk is camera's op te hangen bij het winkelcentrum.

"Naar aanleiding van vragen heeft Handhaving onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de signalen die wij van bewoners hebben gekregen kloppen", stelt Rijn in een brief aan het college. "Deze locatie zal nu samen met de politie regelmatig worden meegenomen in de surveillance. Handhaving wil even afwachten wat het effect hiervan is."

Volgens Handhaving kunnen er pas camera's opgehangen worden als voldoende duidelijk is welke problemen zich afspelen bij winkelcentrum Grote Beer. Zo zou er eerst een degelijke onderbouwing moeten komen, en een besluit van de driehoek - bestaande uit politie, justitie en de Hoornse burgemeester.

Vorige maand vertelde de Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg dat de gemeente bezig is met 'flexibel cameratoezicht'.