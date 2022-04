Waarom een zorgboerderij in Badhoevedorp langzaam in een bewaakt fort verandert

Regelmatige bezoekers kan het bijna niet zijn ontgaan: op zorgboerderij De Badhoeve aan de Groenezoom in Badhoevedorp zijn de afgelopen jaren al de nodige maatregelen genomen om ongenode gasten buiten de deur te houden. Na twee nieuwe incidenten in de afgelopen weken, staat voorzitter Ronald de Vré op het punt een bewakingscamera aan te schaffen om de daders af te schrikken óf te kunnen betrappen.

Voorzitter Ronald de Vré van Stichting Zorgboerderij De Badhoeve - Stichting De Badhoeve

Een man die dinsdagavond z'n hond in de buurt van De Badhoeve uitliet, zag hoe twee jonge jongens de drie schapen in het weiland bekogelden, vertelt Ronald aan NH Nieuws. "Ze hebben aan het hek gestaan om stenen naar de schapen te gooien." Voor zover hij heeft kunnen vaststellen, zijn de schapen niet geraakt. "Maar een schaap was heel schrikachtig."

Drie weken geleden was de schade groter. "Toen is er een ram verdronken", vertelt Ronald. Bewijs dat daar buitenstaanders bij betrokken waren, heeft hij niet, een sterk vermoeden wel. "We denken dat iemand zijn hond door de wei heeft laten rennen en de ram heeft opgejaagd." En ook dat was niet de eerste keer dat de dieren onder vuur lagen. "Vijf tot tien keer in het afgelopen jaar", vertelt Ronald. Bovendien zijn twee van de schapen makkelijke slachtoffers: omdat ze met de fles zijn grootgebracht, zijn ze niet schuw. "We vinden geregeld stenen in het weiland. Je ziet gewoon dat er iets is gebeurd."

Ook in de jaren daarvoor was de boerderij geregeld doelwit. "We hebben de poort dichtgemaakt, en luiken voor de ramen bevestigd", somt hij op wat de boerderij inmiddels heeft gedaan om vandalen, inbrekers ander gespuis te weren. "En om de wei staat nu nog een laag hek, maar we denken erover om daar een een hoog hek van te maken." Cameratoezicht is er nog niet, maar daar komt dankzij 'een spontane buurtactie' komt daar binnenkort verandering in. "Nadat de ram was verdronken, is een buurtbewoner een inzameling gestart. Het geld is bijna bij elkaar." Maatregelen noodzakelijk kwaad Ronald ziet alle veiligheidsmaatregelen als een noodzakelijk kwaad. "Ik ben geen voorstander van hekken en sloten", zegt hij. "Er zitten scholen rond onze boerderij, het is de bedoeling dat iedereen eromheen kan lopen", benadrukt hij de educatieve waarde van de zorgboerderij waar dagbesteding wordt aangeboden. Onder andere Julian de Kievit, over wie NH Nieuws eerder dit jaar een reportage maakte, is er kind aan huis.

Aangifte bij de politie heeft hij nog niet gedaan, maar hij heeft wel melding gemaakt bij de gemeente. Een woordvoerder kon dat op het moment van publicatie van dit artikel nog niet bevestigen. Daarnaast vraagt Ronald buurtbewoners 'met name in de avonduren, rond de schemering' een oogje in het zeil te houden. "Meer sociale controle", besluit hij.