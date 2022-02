'Medisch wonder' Julian (18) verkoopt wenskaarten voor onderzoek naar kanker

Je zou Julian de Kievit een medisch wonder kunnen noemen: als op 9-jarige leeftijd hersenstamkanker bij de Hoofddorper wordt gevonden, geven artsen hem nog maximaal twee jaar. Inmiddels is hij 18 en combineert het nuttige met het aangename: hij verkoopt wenskaarten met daarop door hem gemaakte foto's, en maakt de opbrengst over naar het Prinses Máxima Centrum, dat het besteedt aan onderzoek naar kinderkanker.

"Het gaat op zich oké", vertelt Julian. De kanker is nog net zo ongeneeslijk als negen jaar geleden, dus Julian probeert iedere dag van het leven te genieten. Wel merkt hij dat zijn lichaam langzaam maar zeker achteruitgaat. "Praten wordt steeds moeilijker, horen gaat achteruit en m'n armen en benen doen niet altijd wat ik wil." Thuis zit Julian op een speciale bureaustoel, waarmee hij zich - door zich met z'n voeten tegen muren en meubilair af te zetten - vrij door het huis kan bewegen. "Buiten zit ik in een rolstoel." Opa's camera Die rolstoel komt goed van pas als hij zijn hobby's fotografie en dierentuinen combineert. "Ik fotografeer al m'n hele leven", vertelt Julian. "Dat is begonnen toen m'n opa en oma me meenamen naar de dierentuin. Toen mocht ik een keer de camera van mijn opa lenen. Daarna ben ik die van m'n vader gaan gebruiken en op m'n 13e kreeg ik m'n eerste eigen camera."

Sindsdien zijn de inwoners van menig dierentuin door Julian op de gevoelige plaat vastgelegd. "Vroeger fotografeerde ik de billen van dieren", vertelt hij. "Dat vond ik heel grappig. Tegenwoordig fotografeer ik graag giraffes." Soms vanuit de auto, zoals in Beekse Bergen, maar het liefst in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. "Heel mooi, lekker groot en goed rolstoeltoegankelijk", beoordeelt hij de Rotterdamse zoo.

"Mijn behandelend arts kwam met het idee om kaarten van m'n foto's te maken", legt Julian uit hoe z'n kaartenserie tot stand is gekomen. "Zij vertelde dat assistente Annette kaarten maakt, en dat het misschien leuk zou zijn als ik dat ook met mijn dieren zou doen."

Zo gezegd, zo gedaan, want niet veel later hebben Julian en Annette de leukste foto's uit Julians portfolio uitgezocht. "Van een stuk of twintig hebben we kaarten laten maken, en daarvan hebben we er zes uitgezocht voor de set." Behalve online zijn de kaarten ook te koop in het ziekenhuiswinkeltje van het Prinses Máxima Centrum. De set kost 15 euro. Lees verder onder de afbeelding

"We hadden vijftig setjes laten maken, en die waren gisteren al op", aldus een trotse Julian. "Vandaag hebben we nieuwe besteld, iets meer dit keer." De opbrengst gaat naar het Prinses Máxima Centrum, dat het besteedt aan onderzoek naar kinderkanker. Safari Julians onzekere toekomst maakt het lastig om plannen te maken. Toch heeft hij een grote droom: een keer op safari naar Afrika, om daar onder meer in het wild levende giraffes te fotograferen. Maar hij is wel realistisch. "Sommige dingen zijn dromen die niet per se hoeven uit te komen."