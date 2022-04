Tussenstand kaartenactie Julian voor onderzoek naar kinderkanker op ruim 5.000 euro

56 dagen, 1.850 kaarten en ruim 5.000 euro verder: de actie van 'medisch wonder' Julian De Kievit (18) uit Hoofddorp loopt storm. Ruim twee maanden geleden startte hij een kaartenactie om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker in het Prinses Maxima Centrum. Een plek waar hij vanwege zijn hersentumor al jarenlang zelf komt.