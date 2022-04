Geert Hinskens volgt Mark Ortega op bij handballers Volendam

De handballers van Volendam hebben snel een opvolger van trainer Mark Ortega gevonden. De 32-jarige Geert Hinskens is komend seizoen de trainer in het vissersdorp.

Ortega gaf vorige week aan dat hij met zijn gezin terug gaat naar zijn geboorteland de Verenigde Staten. Volendam was al in gesprek met Hinskens om hem vast te leggen als assistent-trainer, maar nadat bekend werd dat Ortega ging vertrekken vroeg de club of hij hoofdtrainer wilde worden. "Het was snel schakelen. Je krijgt meer verantwoordelijkheid en er gaat meer tijd in zitten. Na overleg thuis was ik er snel uit", aldus Hinskens

Meer publiek en jeugd de kans

De 32-jarige Amsterdammer geeft aan dat hij op dit moment op zoek is naar een assistent-trainer en een teammanager. Hij wil met de club graag aantrekkelijker gaan handballen en meer publiek trekken.

Hinskens is ook bezig met de selectie van komend seizoen. "De jeugd was de afgelopen jaren een beetje het ondergeschoven kindje. Een belangrijke taak is om jonge jongens uit de jeugdopleiding een kans te geven", vertelt Hinskens.

Hinskens geeft aan dat hij binnen een week of drie meer weet over hoe de selectie er komend seizoen uit gaat zien. De kans is groot dat Florent Bourget gaat vertrekken. Met Aboubakar Fofana is de club nog in gesprek

Quintus - Volendam

Hinskens is op dit moment de trainer van Quintus. Zaterdag staat uitgerekend het duel tussen Quintus en Volendam op het programma. "Ik zal er alles aan doen om Volendam twee punten afhandig te maken", reageert Hinskens nuchter.